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Происшествия

В Таласской области налоговики скрыли от бюджета 5 миллионов сомов

Сотрудниками ГКНБ выявлен факт уклонения от уплаты налогов со стороны одной из ОсОО в Таласской области. Нанесенный государству ущерб превышает 5 миллионов сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны отдельных работников УГНС по Таласской области был допущен факт занижения НДС при выплате в бюджет государства», — говорится в сообщении.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177141/
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