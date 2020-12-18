В Таласской области налоговики скрыли от бюджета 5 миллионов сомов

Сотрудниками ГКНБ выявлен факт уклонения от уплаты налогов со стороны одной из ОсОО в Таласской области. Нанесенный государству ущерб превышает 5 миллионов сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны отдельных работников УГНС по Таласской области был допущен факт занижения НДС при выплате в бюджет государства», — говорится в сообщении.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Ведется следствие.