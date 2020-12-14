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Происшествия

Напился и устроил пальбу. В Чуйской области сын пожаловался в милицию на отца

В Жайылском районе 18-летний житель обратился с заявлением в милицию на собственного отца.

По словам молодого человека, изрядно выпив, тот не дает ему покоя, устраивая разборки. Последний случай закончился стрельбой из ружья. Подробности инцидента 24.kg рассказали в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Сообщение в дежурную часть ОВД поступило 11 декабря, после чего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками установлено, что отец заявителя, придя домой пьяным, начал скандалить и нецензурно выражаться. В какой-то момент он выстрелил в дверь дома из неустановленного оружия», — говорится в сообщении.

Милиционеры обнаружили на входной двери следы от выстрела. Был обнаружен обрез гладкоствольного ружья, патрон к нему и нож. В ведомстве отметили, что дебошира не стали задерживать, ограничившись изъятием у него оружия.

По факту происшествия ведется расследование. Следствию предстоит установить происхождение обреза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176647/
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