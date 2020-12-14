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Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины

В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины
По ее данным, вчера в 01.15 в милицию поступило сообщение о том, что на улице Осмонкула напали на жителя Бишкека. Заявитель рассказал, что примерно в 01.00 незнакомый гражданин избил его и скрылся.

Сотрудники УПСМ задержали 25-летнего подозреваемого и доставили в УВД Свердловского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176572/
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