В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины

По ее данным, вчера в 01.15 в милицию поступило сообщение о том, что на улице Осмонкула напали на жителя Бишкека. Заявитель рассказал, что примерно в 01.00 незнакомый гражданин избил его и скрылся.

Сотрудники УПСМ задержали 25-летнего подозреваемого и доставили в УВД Свердловского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП.