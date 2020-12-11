В городе Ош труп женщины пролежал на улице около трех месяцев

В Оше труп женщины пролежал около трех месяцев на улице. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

По данным МЧС, 10 декабря примерно в 14.30 поступила информация, что на улице Масалиева возле жилого дома № 88 под теплотрассой лежит труп.

Прибывшие на место спасатели вытащили тело и передали сотрудникам милиции.

В УВД города Оша 24.kg рассказали, что труп принадлежит женщине. «Тело женщины разложилось до неузнаваемости. По предварительной информации, оно лежало в месте, где его нашли, около двух-трех месяцев. Назначены необходимые экспертизы по установке личности, причины и давность смерти», — заключили в ведомстве.