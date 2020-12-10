Ущерб больше миллиона. В Сокулукском районе задержана мошенница

В Сокулукском районе задержана 31-летняя мошенница, долгое время ухитрявшаяся обманывать местных жителей. Подробности этого дела 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что лишь по двум изученным следствием фактам сумма ущерба превышает 1 миллион сомов.

«В милицию с заявлениями обратились две пострадавшие жительницы района. По их словам, начиная с 2019 года, некая Айгерим, войдя в доверие, под различными предлогами брала у них в долг деньги и иные материальные ценности. В одном случае она рассказывала о муже, который попал в аварию, в другом предлагала свою помощь в продаже золота. Каждый раз подозреваемая придумывала новый повод и новую историю, в которые потерпевшие верили. В конечном итоге, завладев крупной суммой денег, злоумышленница скрылась. Первая пострадавшая оценила нанесенный ей ущерб в 485 тысяч 800 сомов, вторая — в 630 тысяч сомов», — сообщили подробности в пресс-службе областного ГУВД.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области . 31-летняя подозреваемая

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 31-летнюю подозреваемую задержали и водворили в ИВС. По версии следствия пострадавших от рук злоумышленницы может быть гораздо больше. На ее имя уже подано 10 заявлений. В милиции просят всех, кто что-либо знает о задержанной, обращаться по следующим телефонным номерам: 0312607567, 0705005049.