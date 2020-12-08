09:26
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В городе Ош милиция проверяет факт беременности у 15-летней девочки

Факт беременности с выкидышем у 15-летней девочки в Оше зарегистрирован в ЕРПП. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

Уточняется, что досудебное производство ведется по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР.

«Сообщение о несовершеннолетней пациентке поступило в милицию 6 декабря примерно в 13.30. Девочке 15 лет. Милиция опрашивает родителей подростка, проверяются все обстоятельства дела», — сообщили в УВД.

Напомним, в Оше у 15-летней девочки произошел выкидыш. Подросток поступила в Ошский областной роддом с кровотечением. Плоду было 16-17 недель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175860/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Жители города Ош жалуются на заторы на дорогах
В городе Ош забеременела 15-летняя девочка. У нее случился выкидыш
В городе Ош заработала Патрульная служба милиции
В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник
В городе Ош появятся 300 новых площадок для мусорных контейнеров
Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года
В городе Ош девушка пыталась покончить жизнь самоубийством
В городе Ош чиновники присвоили больше 70 миллионов сомов
В Оше проживают 7 тысяч 99 людей с ограниченными возможностями здоровья
В городе Ош разрешили работать кинотеатрам и интернет-клубам
Популярные новости
Массовая драка кыргызстанцев и&nbsp;дагестанцев произошла в&nbsp;Москве Массовая драка кыргызстанцев и дагестанцев произошла в Москве
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15&nbsp;человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
У&nbsp;главы ГКПЭН выявили поддельный диплом. Он&nbsp;инициировал экспертизу в&nbsp;суде У главы ГКПЭН выявили поддельный диплом. Он инициировал экспертизу в суде
Взрыв в&nbsp;парке &laquo;Асанбай&raquo;. Подозреваемого задержали Взрыв в парке «Асанбай». Подозреваемого задержали
Бизнес
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
8 декабря, вторник
09:15
В Чуйской области женщин продолжают обследовать на рак груди В Чуйской области женщин продолжают обследовать на рак...
09:06
В Бишкеке задержали водителя Toyota Camry с фальшивыми номерами
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в топ-5 в рейтинге самых грязных
08:59
В городе Ош милиция проверяет факт беременности у 15-летней девочки
08:48
В ближайшие два года в ЕАЭС устранят 12 изъятий и ограничений
7 декабря, понедельник
23:53
Китайский квантовый компьютер в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип Google
23:26
Мэрия Бишкека наградила манасчи — финалистов конкурсов