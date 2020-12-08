В городе Ош милиция проверяет факт беременности у 15-летней девочки

Факт беременности с выкидышем у 15-летней девочки в Оше зарегистрирован в ЕРПП. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

Уточняется, что досудебное производство ведется по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР.

«Сообщение о несовершеннолетней пациентке поступило в милицию 6 декабря примерно в 13.30. Девочке 15 лет. Милиция опрашивает родителей подростка, проверяются все обстоятельства дела», — сообщили в УВД.

Напомним, в Оше у 15-летней девочки произошел выкидыш. Подросток поступила в Ошский областной роддом с кровотечением. Плоду было 16-17 недель.