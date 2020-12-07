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Происшествия

В Бишкеке задержаны квартирные воры, с сентября совершавшие кражи в столице

Оперативники Октябрьского и Ленинского РУВД Бишкека задержали группу квартирных воров, с начала осени орудовавших в столице Кыргызстана.

«17 сентября в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась бишкекчанка. Она сообщила о неизвестных, которые в тот же день проникли в ее квартиру на улице Малдыбаева и украли золотые изделия на сумму $10 тысяч. 1 декабря с заявлением обратилась еще одна жительница столицы. Она также сообщила о квартирной краже и о том, что воры украли у нее из дома золотые изделия на общую сумму 26 тысяч сомов», — сообщили в ГУВД.

По факту краж было возбуждено уголовное дело. Задержаны трое подозреваемых, старшему из которых 39, а младшему 29 лет. Все они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175747/
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