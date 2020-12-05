Член ОПГ устроил стрельбу в кафе. Он был судим за убийство милиционера

Ранее судимый за убийство милиционера член ОПГ устроил стрельбу в кафе в Жайылском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 21 ноября в одном из кафе в селе Ново-Николаевка неизвестный мужчина из неустановленного оружия выстрелил в З.Н. 1998 года рождения. После чего стрелявший скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, он заявил милиционерам, что каких-либо причин для конфликта не было.

В тот же день в милицию обратился другой гражданин — Р.Н. 1998 года рождения, который также получил огнестрельное ранение в указанном кафе.

Оба факта зарегистрировали в АИС ЕРПП по статье 266 (хулиганство) УК КР.

«В ходе оперативных и следственных мероприятий были изучены все имеющиеся камеры видеонаблюдения ближайших зданий, опрошены люди, которые находились рядом в момент совершения преступления. В результате слаженной работы сотрудников ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района была установлена личность подозреваемого. Им оказался Б.М. 1986 года рождения. Он состоит на оперативном превентивном учете МВД КР как активный член ОПГ. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ОВД Жайылского района», — говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный был ранее судим в 2008 году за убийство оперуполномоченного ОВД Жайылского района лейтенанта милиции Эркина Джолдошбек уулу. «Б.М. за совершение преступления провел в местах лишения свободы 11 лет и вышел на свободу в 2019 году», — уточнили в ГУВД.

В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Досудебное производство продолжается.