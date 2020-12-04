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Происшествия

Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года

С начала года в Кыргызстане произошло 2 тысячи 425 пожаров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 33,8 процента. Так, в 2019-м в республике было зафиксировано 3 тысячи 664 возгорания. По количеству происшествий в этом году лидируют столица, Чуйская, Ошская и Джалал-Абадская области:

  • Бишкек — 362 пожара;
  • Чуйская область — 648;
  • Ошская область — 331;
  • Джалал-Абадская область — 365;
  • Иссык-Кульская область — 251;
  • Нарынская область — 113;
  • Таласская область — 117;
  • Баткенская область — 160;
  • Ош — 78.

Основными причинами возгораний остаются нарушение правил эксплуатации электроприборов, неисправные отопительные системы и неосторожное обращение с огнем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175583/
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