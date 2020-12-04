Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года

С начала года в Кыргызстане произошло 2 тысячи 425 пожаров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 33,8 процента. Так, в 2019-м в республике было зафиксировано 3 тысячи 664 возгорания. По количеству происшествий в этом году лидируют столица, Чуйская, Ошская и Джалал-Абадская области:

Бишкек — 362 пожара;

Чуйская область — 648;

Ошская область — 331;

Джалал-Абадская область — 365;

Иссык-Кульская область — 251;

Нарынская область — 113;

Таласская область — 117;

Баткенская область — 160;

Ош — 78.

Основными причинами возгораний остаются нарушение правил эксплуатации электроприборов, неисправные отопительные системы и неосторожное обращение с огнем.