18:04
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Происшествия

В Чуйской области задержаны трое подозреваемых, напавших на сотрудника милиции

Сотрудники милиции задержали троих участников погони, произошедшей в Чуйской области 26 ноября. Об этом сегодня сообщает ГУВД региона.

В тот день, напомним, сотрудники УОБДД на одном из контрольно-пропускных пунктов Иссык-Атинского района остановили для проверки документов две автомашины марки «Мерседес-Бенц». Водители не подчинились требованиям милиционеров и попытались скрыться.

В результате погони одна из машин была остановлена в районе села Кировского. Находившиеся в ее салоне люди начали угрожать милиционерам физической расправой и оказали активное сопротивление. Милиционер был вынужден произвести предупредительные выстрелы в воздух.

Один участник потасовки был арестован на месте, остальным удалось скрыться. По факту нападения на сотрудника милиции было возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении этого преступления оперативниками были задержаны и водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района трое подозреваемых, старшему из которых 32 года, младшему 22. Все задержанные судом взяты под стражу в СИЗО-1 Бишкека», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175440/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший трудоустройство в китайской фирме
Задержан директор государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов
В Бишкеке задержана группа карманников, орудовавшая в столичных маршрутках
Внимание, розыск! Милиция уже полгода ищет 61-летнего Сайдали Сулайманова
В Бишкеке задержан рецидивист, ограбивший жителей новостройки
Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В Московском районе задержали мужчину, укравшего сигареты на 35 тысяч сомов
Водитель совершил наезд на велосипедиста. Милиция просит опознать погибшего
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 16-летний Алтынбек Айдаралиев
В селе Ленинском открылся новый участковый пункт милиции
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева
Бизнес
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
3 декабря, четверг
18:03
Закон о референдуме. Никто не проводил анализа жизни при президентском правлении Закон о референдуме. Никто не проводил анализа жизни пр...
17:55
Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
17:45
Выборы президента. Еще два кандидата отказались от участия
17:37
Акылбек Жапаров: При Атамбаеве страной правили водители и телохранители
17:32
Выборы президенты. Ряды кандидатов продолжают редеть