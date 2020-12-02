В Баткене девятый день ищут 45-летнюю женщину. Она пропала после допроса в ГОВД

В Баткене продолжаются поиски 45-летней без вести пропавшей Аймактым Кожоновой. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, женщина вышла 23 ноября примерно в 20.30 из дома и не вернулась.

«Ищем уже девятый день. Сегодня тоже вместе с кинологами проводим поиски. В интересах следствия не можем сообщить предположительные причины и версии исчезновения Аймактым Кожоновой», — сказали в УВД.

Фото из интернета. Аймактым Кожонова

Там подтвердили, что до исчезновения Аймактым Кожонова была на допросе у следователя городского отдела милиции.

«ГОВД Баткена зарегистрировало в ЕРПП заявление по статье 155 «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» УПК КР и начало досудебное разбирательство по факту заключения нике с несовершеннолетней. 19 ноября Аймактым Кожонова выдала свою 17-летнюю дочь замуж. Об этом в УВД региона с заявлением обратилась учительница местной школы. 20 ноября Аймактым Кожонова вместе с мужем была на допросе. Во время проведения расследования на нее не было оказано никакого давления. Она с супругом в хорошем настроении ушла из ГОВД», — рассказали в пресс-службе местной милиции.

У Аймактым Кожоновой шестеро детей. Самому младшему ребенку пять лет. 17-летняя дочь проживает с мужем.

Родственники Аймактым Кожоновой подозревают, что на нее было оказано давление во время допроса.

«Ищем, но пока нет никаких вестей. Все родные собрались, приехали даже из Москвы. Она ни с кем не связывалась. Дома не было никакого конфликта, думаем, что во время допроса ее напугали. Истинную причину узнаем после того, как найдем ее. Сообщили всем СМИ, обратились через ТВ, чтобы она вернулась домой. Она очень простая женщина, родила десятерых детей, выжили шестеро», — говорит ее племянник Жаныбек Мусаев.

По данным пресс-службы полпреда в регионе, поиски проводятся также в Узбекистане и Таджикистане. Дело находится на личном контроле главы области Жаныбека Жалалова.