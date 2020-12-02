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В Московском районе задержали мужчину, укравшего сигареты на 35 тысяч сомов

Оперативники ОВД Московского района Чуйской области задержали подозреваемого в краже сигарет из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

«В феврале с заявлением в милицию обратился житель села Александровка. Он заявил, что неизвестный, взломав двери продуктового магазина, украл табачные изделия на общую сумму 35 тысяч сомов и наличные деньги в размере 1,5 тысячи. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. 30 ноября злоумышленник был задержан, им оказался 27-летний житель Сокулукского района», — сказали в милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный милицией подозреваемый

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175256/
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