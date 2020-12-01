Таможня выявила контрабанду на общую сумму 3 миллиона сомов

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти товары общей стоимостью почти 3 миллиона сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками Юго-Западной таможни при досмотре автотранспортного средства, прибывшего из третьих стран, был выявлен товар «гранулы полимерные» в количестве 800 мешков общим весом 20 тонн. Товар общей стоимостью 2 миллиона 900 тысяч сомов не был заявлен в товаросопроводительных документах», — говорится в сообщении.

По факту контрабанды ведется расследование. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.