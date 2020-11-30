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В Турции задержали торговцев человеческими органами. Среди них есть кыргызстанцы

В Стамбуле арестовали 18 подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами. Об этом пишет издание «Анадолу».

По его данным, ранее управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниями 18 иностранцев, которые обратились в Комитет по этике и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов.

В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны. После допроса 8 человек отпущены на свободу, 10 — предстали перед судом.

В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174928/
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