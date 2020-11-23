Задержан иностранец, пытавшийся незаконно вывезти из Кыргызстана соколов

Оперативники МВД совместно со службой безопасности аэропорта «Манас» задержали 25-летнего иностранца, пытавшегося незаконно вывезти из Кыргызстана соколов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«На входе в грузовой терминал аэропорта у 25-летнего гражданина одного из иностранных государств обнаружили пакет с пятью птицами. Мужчина тайно пытался их вывезти. Две птицы погибли», — сказали в милиции.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ведется следствие. Милиция устанавливает всех причастных к преступлению.