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Происшествия

Задержан иностранец, пытавшийся незаконно вывезти из Кыргызстана соколов

Оперативники МВД совместно со службой безопасности аэропорта «Манас» задержали 25-летнего иностранца, пытавшегося незаконно вывезти из Кыргызстана соколов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«На входе в грузовой терминал аэропорта у 25-летнего гражданина одного из иностранных государств обнаружили пакет с пятью птицами. Мужчина тайно пытался их вывезти. Две птицы погибли», — сказали в милиции.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ведется следствие. Милиция устанавливает всех причастных к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174117/
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