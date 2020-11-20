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Происшествия

В Жайылском районе женщина в ходе пьяной ссоры убила своего мужа

В Жайылском районе по подозрению в убийстве супруга задержана 29-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 17 ноября примерно в 23.30 в милицию из территориальной больницы сообщили о том, что к ним поступил 32-летний житель села Сосновка с ножевым ранением в области шеи. От полученных травм пациент не приходя в сознание скончался в реанимации.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП статье «Убийство» УК КР. В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления задержали жену убитого — 29-летнюю А.А. Выяснилось, что между супругами произошла ссора, переросшая в драку. Они распивали алкоголь, в ходе выяснения отношений женщина схватила нож и ударила мужа в шею. Задержанная призналась в содеянном», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173801/
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