В Москве задержан кыргызстанец, 13 лет скрывавшийся от следствия

В Москве задержан 32-летний кыргызстанец, 13 лет скрывавшийся от следствия. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД. Выйти на след и задержать подозреваемого в убийстве кыргызским милиционерам помогли их московские коллеги.

«9 октября 2007 года в сельской управе Кенеш Базар-Коргонского района молодые парни из хулиганских побуждений избили местного жителя. Из-за полученных травм потерпевший скончался на месте нападения. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый С.Т., 1988 года рождения, скрылся от следствия, после чего его объявили в международный розыск», — сообщили в МВД.

Фото пресс-службы МВД

Разыскиваемого задержали 17 ноября при поддержке оперативников уголовного розыска и сотрудников УВД Зеленоградского административного округа Москвы. Задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции в Кыргызстан. Отмечается, что все эти годы на территории России он находился нелегально, скрываясь у своих родственников.