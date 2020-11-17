В Московском районе задержан 26-летний автоугонщик

Сотрудники ОВД Московского района задержали 26-летнего автоугонщика, похитившего автомобиль у жителя села Ак-Суу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«С заявлением в милицию обратился 55-летний местный житель села Ак-Суу. По его словам, неизвестный пробрался во двор его дома и угнал автомашину «ВАЗ 2103». 26-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции по горячим следам», — сообщили в областном ГУВД.

По факту автоугона возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.