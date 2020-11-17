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Происшествия

В Москве кыргызстанка выпала с пятого этажа. Она в крайне тяжелом состоянии

В Москве кыргызстанка упала с пятого этажа. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщило посольство Кыргызстана в России.

Уточняется, что ЧП произошло в доме, расположенном недалеко от станции метро Павелецкая. В ходе бытового несчастного случая из окна выпала 17-летняя уроженка Баткенской области.

Девушка находится в реанимационном отделении. По информации лечащего врача, ее состояние крайне тяжелое (ушиб сердца и легких, разрыв почки, перелом таза, сотрясение мозга). Требуется проведение операции.

Соотечественники начали сбор средств на операцию.

Как отметили в дипмиссии, девушка проживала с матерью и обучается в городе Дедовске Московской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173388/
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