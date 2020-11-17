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Милиционер украл больше 1 миллиона сомов из банковского терминала в Бишкеке

В Бишкеке сотрудник Главного управления государственной специализированной службы охраны (ГУГССО) украл из банковского терминала больше 1 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 12 ноября в милицию обратились сотрудники одного из банков. Они сообщили, что в период с 6 по 11 ноября из терминала были украдены 996 тысяч сомов и более $2 тысяч.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Милиция задержала подозреваемого, им оказался сотрудник ГУГССО. Выяснилось, что милиционер знал, как открывать терминал и где хранятся чипы от него. Он добровольно отдал украденные деньги. Суд отпустил его под домашний арест», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173367/
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