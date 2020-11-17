13:43
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Происшествия

В Таласе мужчина убил друга и скинул тело в канал

В Таласе по подозрению в убийстве задержан 54-летний Ш.В. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 10 ноября в милицию поступило сообщение о том, что в канале обнаружен труп мужчины. Выехавшая на место следственно-оперативная группа выявила на теле погибшего многочисленные травмы.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В ходе следствия задержан 54-летний мужчина. Личность погибшего также установлена, им оказался 33-летний М.А. Задержанный водворен в ИВС. По предварительным данным, подозреваемый в ходе драки сломал М.А. челюсть, разбил лоб. После того как последний умер, Ш.В. скинул труп в канал. Оба были в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173331/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Беловодского пьяный мужчина зарезал случайного прохожего
В Жайылском районе мужчина застрелил друга. Ему дали 12 лет тюрьмы
Немые свидетели преступлений. Чем занимается самая закрытая служба МВД
В Кыргызстане задержали разыскиваемого за жестокое убийство казахстанца
Убийство в Нижней Ала-Арче. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы
В Оше девушка родила ребенка дома, завернула его в пакет и оставила на балконе
Убийство в Нижней Ала-Арче. Обвиняемую отпустили под залог
Убийство в селе Кара-Жыгач. Милиция возбудила уголовное дело
В селе Кара-Жыгач обнаружено обгоревшее тело мужчины
В посольстве Кыргызстана в России рассказали подробности убийства таксиста
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов
Задержан подозреваемый в&nbsp;выводе из&nbsp;Кыргызстана $23 миллионов Задержан подозреваемый в выводе из Кыргызстана $23 миллионов
МВД: На&nbsp;рейсе Стамбул&nbsp;&mdash; Бишкек задержана кыргызстанка с&nbsp;поддельным паспортом МВД: На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка с поддельным паспортом
В&nbsp;Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста В Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста
Бизнес
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
Эксперты просят принять взвешенное решение по&nbsp;делу Дуйшенбека Зилалиева Эксперты просят принять взвешенное решение по делу Дуйшенбека Зилалиева
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
17 ноября, вторник
13:36
Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интернатах не защищены от насилия Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интерната...
13:23
Почему Садыр Жапаров не будет президентом, рассказал автор мема «Зима не будет»
13:11
Шесть машин скорой помощи передала Центру экстренной медицины мэрия Бишкека
13:08
В Таласе мужчина убил друга и скинул тело в канал
12:33
МИД Кыргызстана вновь попросил Китай облегчить выплату госдолга