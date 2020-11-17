В Таласе мужчина убил друга и скинул тело в канал

В Таласе по подозрению в убийстве задержан 54-летний Ш.В. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 10 ноября в милицию поступило сообщение о том, что в канале обнаружен труп мужчины. Выехавшая на место следственно-оперативная группа выявила на теле погибшего многочисленные травмы.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В ходе следствия задержан 54-летний мужчина. Личность погибшего также установлена, им оказался 33-летний М.А. Задержанный водворен в ИВС. По предварительным данным, подозреваемый в ходе драки сломал М.А. челюсть, разбил лоб. После того как последний умер, Ш.В. скинул труп в канал. Оба были в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили редакции.