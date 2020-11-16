В городе Ош 78-летнего пенсионера избили и ограбили

В Оше напали на 78-летнего пенсионера, его избили и ограбили. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, 13 ноября примерно в 18.25 пожилой человек заходил в свой дом, в этом время сзади на него напал неизвестный, начал душить и избил. Подозреваемый также вытащил из кармана потерпевшего 7 тысяч сомов и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. Подозреваемого 44-летнего М.Ж. задержали. Ведется следствие.