В Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста

В одной из съемных квартир в Бишкеке при поддержке бойцов СОБР проведено задержание разбойника-рецидивиста, подозреваемого в нападении на частного предпринимателя. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Задержанный подозревается в причастности к преступлению, совершенному 10 октября в районе села Чалдовар. Неизвестные на машине «Хонда» в тот день напали на 33-летнего частного предпринимателя, занимающегося доставкой мебели в Кыргызстан. Они подрезали его автомобиль на дороге, после чего вытащили из машины и избили. Злоумышленники забрали у потерпевшего $64 тысячи, 215 тысяч тенге и 8 тысяч 500 сомов», — рассказали редакции.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. 27-летний подозреваемый в разбое

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Оперативникам удалось выйти на след одного из участников — 27-летнего ранее судимого жителя Чуйской области, он был задержан. Ведутся поиски его соучастников.