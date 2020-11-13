Товар из Кыргызстана вызвал подозрение у Алтайской таможни. Груз не пропустили

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни выявили более 140 единиц товаров, маркированных знаками известных брендов, которые пытались ввезти в Россию. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

По его данным, таможенники остановили грузовое транспортное средство под управлением гражданина Кыргызстана. При проверке обнаружена партия товаров народного потребления (платья, брюки, джинсы), ввезенных из КР, с признаками незаконного использования товарных знаков L.O.L Surprise, Louis Vuitton, Diadora.

Согласно сопроводительным документам, товар везли в Екатеринбург, а в качестве отправителя указана кыргызстанская фирма. Разрешение правообладателя у перевозчика отсутствовало.

Фото пресс-службы Алтайской таможни. Товар из Кыргызстана

От представителей правообладателей указанных товарных знаков получены заявления о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Общая сумма причиненного ущерба правообладателям составила около 900 тысяч рублей.

По факту проводится доследственная проверка.