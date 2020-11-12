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Происшествия

Милиция задержала мошенника. Брал машины на ремонт и продавал их

Сотрудники милиции задержали 33-летнего бишкекчанина Нурлана Дастанбекова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД КР.

«В конце октября 2020 года под предлогом ремонта подозреваемый завладел автомашиной марки «Тойота Камри» и, как выяснилось, продал ее за $5 тысяч 500. Владелец авто, поняв, что стал жертвой мошенника, обратился в милицию. Кроме этого, в распоряжении оперативников имеется видеозапись, на которой Нурлан Дастанбеков пытается войти в доверие другого автовладельца, предлагая ему свои услуги», — сообщают в МВД.

Уточняется, что подозреваемый в мошенничестве был задержан правоохранителями накануне. В милиции полагают, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР. Подозреваемый в мошенничестве 33-летний Нурлан Дастанбеков

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, в МВД просят обращаться по следующим телефонным номерам: 0507200075, 0700303804 и 0312266261.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172815/
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