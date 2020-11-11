В Санкт-Петербурге кыргызстанец до смерти избил земляка. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как уточняется, 10 ноября в полицию поступило сообщение о драке на стройке. В 00.24 на место прибыли полицейские, которые нашли в вагоне-бытовке труп 53-летнего гражданина Кыргызстана с гематомами лица и ушибленной раной теменной области.

Позже по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний кыргызстанец.

Сотрудники полиции установили, что 10 ноября около 00.10 в вагоне-бытовке во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемый руками и ногами избил знакомого, после чего скрылся.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.