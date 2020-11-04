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Происшествия

В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего 10-летнего ребенка

В Бишкеке задержали мужчину, сбившего ребенка. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, 31 октября в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Жибек Жолу с улицей Республиканской совершен наезд на пешехода. Прибывшие на место сотрудники УПСМ выяснили, что водитель Honda Fit на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Мальчика доставили в больницу.

Сотрудники отдела розыска патрульной милиции задержали 39-летнего Т.Ж. и передали следственной службе ГУВД Бишкека. Машину поставили на штрафстоянку. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171852/
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