В Романовке трое злоумышленников ограбили случайного попутчика

В селе Романовка трое злоумышленников ограбили 27-летнего жителя Чуйской области. Угрожая ножом, отняли у него больше 50 тысяч сомов и мобильный телефон. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«28 октября подозреваемые в разбое подобрали потерпевшего на одном из перекрестков Бишкека, согласившись подвезти его в сторону Кара-Балты. На автодороге Бишкек — Кара-Балта, доехав до села Романовка, они повернули в сторону Большого Чуйского канала, где, угрожая ножом, ограбили случайного попутчика. Парню удалось вырваться из рук нападавших, сбежать и обратиться за помощью», — сообщили в областном УВД.

В милиции отмечают, что машину, на которой передвигались грабители, и личность одного из нападавших удалось установить благодаря камерам «Безопасного города». Все трое подозреваемых сегодня задержаны. По факту разбойного нападения ведется следствие.