В Сокулуке жестоко избили мужчину. Милиция ищет нападавшего

В поселке Манас Сокулукского района жестоко избили мужчину. Видео происшествия опубликовано на Telegram-канале «Сейчас».

На кадрах видно, что мужчина гонится за другим, а затем палкой бьет его по затылку.

В ГУВД Чуйской области 24.kg заявили, что сообщение о происшествии поступило в милицию 2 ноября примерно в 22.00. На месте было установлено, что мужчина азиатской внешности без каких-либо причин стал наносить потерпевшему удары неустановленным предметом, а после скрылся на автомобиле.

«Пострадавший доставлен в одну из больниц Бишкека. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Сотрудники ОВД Сокулукского района проводят все необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению и задержанию указанного мужчины. Назначены все судебно-медицинские экспертизы», — добавили в ведомстве.