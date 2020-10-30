Больше 18 тонн арахиса и сухофруктов пытались ввезти контрабандой в Кыргызстан

В Баткенской области сотрудники таможни пресекли попытку ввоза на территорию республики контрабанды сухофруктов общей стоимостью 1 миллион 182 тысячи сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГТС.

«Работники таможни «Баткен» остановили грузовую машину Volvo c полуприцепом под управлением гражданина Кыргызстана. При осмотре автотранспорта обнаружены неучтенные товары — сушеные курага и шиповник, а также компотная смесь и арахис. Общий вес незаконно ввезенного из соседнего государства груза составил 18 тонн 156 килограммов», — рассказали в ведомстве.

Не имеющий соответствующих документов груз изъят. По факту контрабанды ведется расследование.