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МВД: В тюрьмах Кыргызстана находятся двое иностранцев, разыскиваемых Интерполом

В исправительных колониях Кыргызстана содержатся двое иностранных граждан, объявленных в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

«В учреждениях ГСИН республики отбывают наказание гражданин Узбекистана, разыскиваемый у себя на родине за терроризм, и гражданин Южной Кореи, который разыскивается у себя на родине за мошенничество в особо крупном размере. Последний привлечен в Кыргызстане к уголовной ответственности за мошенничество и причинение материального ущерба иностранным инвесторам. Своими действиями он нанес также ущерб государственным интересам. Первомайским районным судом он был приговорен к лишению свободы сроком на пять лет», — сообщили в МВД.

Отмечается, что после отбытия сроков наказания иностранные граждане будут экстрадированы на родину в соответствии с международными соглашениями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171310/
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