Крупную партию аскорбиновой кислоты пытался вывезти кыргызстанец в Казахстан

Пограничники пресекли провоз груза медицинского назначения за пределы территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Уточняется, что на КПП «Ак-Тилек-автодорожный» прибыла грузовая автомашина VOLVO-FH 12 под управлением кыргызстанца 50-летнего Н.Е. В ходе досмотра авто пограничники обнаружили груз — препараты медицинского назначения — аскорбиновую кислоту, запрещенную к вывозу за пределы страны.

«Общая стоимость груза составила более 1 миллиона 300 тысяч сомов. После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП для дальнейшего разбирательства», — добавили в ГПС.