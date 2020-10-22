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ГКНБ: Задержан кыргызстанец, пытавшийся уехать на войну в Сирию

Очередной канал вербовки кыргызстанцев в террористические группировки пресекли сотрудники спецслужб. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержан мужчина, пытавшийся выехать на войну в Сирию. «20 октября по факту покушения на наемничество сотрудниками ГКНБ задержан гражданин КР М.М. Установлено, что ранее он был завербован джихадистами и направлен транзитом из Кыргызстана в Сирию в ряды международных террористических организаций. В результате своевременно принятых мер рекрут задержан по маршруту следования в Сирию и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР

Ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к каналу вербовки и переправки рекрутов, отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170300/
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