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В Джалал-Абаде участники террористического подполья ограбили предпринимателя

В Джалал-Абаде сотрудники ГКНБ совместно с МВД задержали двух граждан Кыргызстана, занимавшихся разбоями с целью финансирования террористического подполья. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«Установлено, что задержанные утром 19 октября совершили нападение на предпринимателя и похитили у него денежные средства на сумму 400 тысяч сомов. При задержании у них обнаружены и изъяты вещественные доказательства — похищенные деньги, фальшивая иностранная валюта, электрошокер и колюще-режущие предметы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что задержанные подозреваются в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.

«По указанию своих главарей они прибыли в КР для организации разбойных нападений с целью обеспечения финансовой поддержки международных террористических группировок», — поясняют в ГКНБ.

Задержанные водворены в ИВС ГОВД Джалал-Абада. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169977/
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