Спецслужбы выявили коррупционную схему по поставке угля на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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По его данным, Антикоррупционная служба ГКНБ установила коррупционную схему по незаконному сбору денежных средств со стороны ответственных сотрудников теплоэлектроцентрали при поставках бурого угля консорциумом ГП «Кыргызкомур».

«Ответственные работники ТЭЦ по предварительному сговору с отдельными субъектами предпринимательской деятельности угледобывающих компаний за положительное вынесение решения лаборатории о соответствии качества угля получают определенное денежное вознаграждение. Данная коррупционная составляющая отрицательно сказывается на износе оборудования теплоэлектроцентрали, а также приводит к увеличению загрязняющих выбросов в атмосферу», — проинформировали в ведомстве.

Начато досудебное производство по статье 237 «Коммерческий подкуп» УК КР. Ведется следствие.

Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что около 20 компаний, которые поставляют уголь на ТЭЦ Бишкека, платят большие деньги третьим лицам.