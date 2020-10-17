Нарушитель порядка представился сотрудником МВД. В ведомстве это опровергли

Пьяный мужчина, которого во время рейда остановили инспекторы УПСМ, не является сотрудником Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 15 октября на YouTube вышел репортаж передачи «Телекузот», в котором показывают неизвестного гражданина в нетрезвом состоянии. Он представляется сотрудником седьмого отдела Главного управления МВД.

«МВД официально заявляет, что показанный гражданин не является сотрудником органов внутренних дел. В ходе расследования выяснилось, что он работает в одном из отделов Министерства экономики», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел 5 октября. В УВД Ленинского района Бишкека с заявлением обратился охранник одной из штрафстоянок столицы и попросил принять меры в отношении неизвестного лица, который в нетрезвом состоянии выражался нецензурной бранью, угрожал расправой и огнестрельным оружием за то, что сотрудники патрульной милиции оформили и водворили его автомашину на штрафстоянку.

Мужчину доставили в УВД Ленинского района Бишкека. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.