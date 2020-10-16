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Происшествия

В Чуйской области на посту «Сосновка» задержали мужчину с наркотиками

В Чуйской области на посту «Сосновка» задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

МВД
Фото МВД. В Чуйской области на посту «Сосновка» задержали мужчину с наркотиками

По ее данным, в ходе спецоперации сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков остановили автомобиль, где при осмотре салона в багажнике обнаружили и изъяли вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли. Наркотическое вещество принадлежит 38-летнему подозреваемому Б.Б.

По данным экспертизы, изъятое вещество — гашиш весом 744 грамма. Начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169590/
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