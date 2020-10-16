На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт в ДТП погиб 12-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, примерно в 3.50 на 230-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (село Сары-Булак) водитель автомашины Toyota Avensis не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП на месте скончался мальчик, 2008 года рождения. Пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы различной тяжести.

Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавших из салона авто и доставили на машине скорой помощи в Кочкорскую районную больницу. Тело умершего передано сотрудникам милиции.