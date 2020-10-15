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Происшествия

Столкновение машин под мостом в Бишкеке. В ГУОБДД уточнили информацию

В Бишкеке под мостом на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Льва Толстого столкнулись не шесть, а четыре машины. Информацию об этом 24.kg уточнили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

«Столкнулись Honda CR-V, Mercedes-Benz 230, Honda Fit и Mercedes-Benz W210. Пострадавших в результате столкновения нет. Машины водворены на штрафную стоянку. Причины аварии выясняются», — сообщили в ГУОБДД.

В Сети появилось и новое видео, снятое очевидцами в первые минуты после ДТП.

Об аварии с участием шести машин, произошедшей сегодня в Бишкеке в первой половине дня, напомним, сообщили очевидцы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169448/
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