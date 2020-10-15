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Происшествия

Задержаны воры, обокравшие один из домов в селе Кара-Жыгач

Оперативниками ОВД Аламединского района найдены и задержаны воры, 8 октября похитившие из дома жительницы села Кара-Жыгач золотые украшения и бытовую технику. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«8 октября 2020 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась 66-летняя О.И., она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые похитили из ее дома золотые украшения и плазменный телевизор. По подозрению в совершении преступления милицией задержаны двое граждан — 30-летний М.Ж. и 24-летний Т.К. Задержанные водворены в ИВС», — сообщает пресс-служба областной милиции.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169350/
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