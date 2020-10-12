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Происшествия

Мужчина разгуливал по Бишкеку с огнестрельным оружием. Его задержали

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 37-летнего уроженца Оша, разгуливавшего по городу с огнестрельным оружием. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«Работникам службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД поступила информация о передвигающемся по столице подозрительном человеке. После задержания при личном досмотре у него было обнаружено огнестрельное оружие, по внешнему виду схожее с пистолетом Макарова», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 225 «Небрежное хранение оружия» УК КР. Собранные материалы направлены в следственную службу Первомайского РОВД Бишкека.

Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168959/
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