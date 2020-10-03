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Происшествия

В Сузаке при задержании члена ОПГ милиция применила оружие

В Сузакском районе Джалал-Абадской области сотрудникам милиции пришлось стрелять в воздух во время задержания подозреваемого. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что вчера правоохранителям пришла информация о незаконном ношении огнестрельного оружия. Факт был зарегистрирован в ЕРПП.

«Выехав на место, сотрудники ОВД Сузакского района остановили автомобиль ВАЗ-2121. Когда милиционеры проверяли водителя, несколько неизвестных стали оказывать сопротивление. Один из них сел в остановленную машину и хотел ее угнать. В этот момент другие пытались помочь подозреваемому сбежать. В итоге правоохранителям пришлось стрелять в воздух. У мужчины, который пытался угнать авто, обнаружен травматический пистолет с 13 патронами», — сообщили в УВД.

В милиции отметили, что факт сопротивления сотрудникам ОВД зарегистрирован в ЕРПП.

«По предварительным данным, мужчина, который пытался порвать форму милиционеру, ранее судим за убийство и является членом ОПГ. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Он и еще один житель Сузакского района водворены в ИВС», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167316/
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