В ГКНБ рассказали подробности задержания оперативника Финпола

Старший оперуполномоченный ГСБЭП Казбек Мамазунуев пойман с поличным при получении взятки в размере $1,5 тысячи. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что капитан Финансовой полиции систематически вымогал деньги у представителей одного из ОсОО за положительное решение вопроса по уплате НДС в доход государства.

«В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по документированию факта вымогательства и установлению причастности других сотрудников ГСБЭП», — сообщили в ГКНБ.