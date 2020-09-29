Выборы-2020. В Оше представитель партии раздавал уголь избирателям

В Оше милиция зарегистрировала в ЕРПП факт подкупа избирателей. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Отмечается, вчера примерно в 20.00 в милицию поступил звонок о том, что в микрорайоне «Черемушки» на улице Моминова одна из партий раздает уголь.

«На месте оперативники выяснили, что три грузовика выгружали уголь. Представитель одной из политорганизаций раздавал его гражданам, при этом у них собирали паспортные данные. Автомобили водворены на штрафную стоянку. Досудебное производство ведется по статье «Подкуп избирателей» УК КР», — рассказали редакции.

В УВД не уточняют, представители какой партии раздавали уголь.