В Нарынском районе в результате ДТП погибли три человека, пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 22 сентября примерно в 17.00 на 280-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт в селе Эмгекчил столкнулись автомашины «Тойота Авенсис» и «Хонда-Степ».

В результате происшествия погибли две женщины и один мужчина. Пострадали пять человек, в том числе двое детей — годовалый и трехлетний.

На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Спасатели вытащили тела погибших из машин и доставили в морг районной больницы. Пострадавшие госпитализированы в Нарынскую областную больницу.