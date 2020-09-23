10:24
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Происшествия

В Нарынском районе в результате ДТП погибли три человека, пятеро пострадали

В Нарынском районе в результате ДТП погибли три человека, пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 22 сентября примерно в 17.00 на 280-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт в селе Эмгекчил столкнулись автомашины «Тойота Авенсис» и «Хонда-Степ».

В результате происшествия погибли две женщины и один мужчина. Пострадали пять человек, в том числе двое детей — годовалый и трехлетний.

На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Спасатели вытащили тела погибших из машин и доставили в морг районной больницы. Пострадавшие госпитализированы в Нарынскую областную больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166054/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
На автодороге Бишкек — Ош сгорел легковой автомобиль
В Узгенском районе столкнулись две машины. Травмированы пять человек
В центре Бишкека столкнулись три машины
В Кочкорском районе в результате ДТП погибли два человека
В патрульной милиции рассказали подробности аварии с участием маршрутки
ДТП с советником полпреда Таласа. Стали известны результаты экспертизы
В результате ДТП в Лебединовке скончался один человек
Первый вице-премьер: В некоторых регионах количество ДТП увеличилось
В Баткенском районе в ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы
Двое мужчин скончались в аварии в Кара-Суйском районе
Популярные новости
Выборы-2020. В&nbsp;Ошской области подрались кандидаты и&nbsp;сторонники Выборы-2020. В Ошской области подрались кандидаты и сторонники
В&nbsp;Бишкеке задержана сотрудница центра образования Октябрьского района В Бишкеке задержана сотрудница центра образования Октябрьского района
В&nbsp;Иссык-Атинском районе произошла массовая драка. Шесть человек в&nbsp;больнице В Иссык-Атинском районе произошла массовая драка. Шесть человек в больнице
Выборы-2020. После драки в&nbsp;Араване кандидатов двух партий вызвали на&nbsp;допрос Выборы-2020. После драки в Араване кандидатов двух партий вызвали на допрос
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
23 сентября, среда
10:22
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 108 человек В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выл...
10:09
Внимание, розыск! В Токмаке пропала 36-летняя Айгуль Жангирова
09:53
В Кара-Суйском районе четырехлетний мальчик упал в канал. Его спасли
09:51
В Бишкеке на Южной магистрали столкнулись три автомобиля
09:46
«Республика» № 14: Кыргызстану срочно нужны кардинальные реформы!