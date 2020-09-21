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Происшествия

В Омской области задержали крупную партию меда из Кыргызстана

В Омской области задержали большую партию меда, завезенную из Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору региона.

По ее данным, представители омского управления Россельхознадзора задержали машину, перевозившую 200 килограммов меда. Продукт везли из КР в Якутск через Омскую область.

Перевозчик является гражданином России. У него не было ветеринарного сертификата Таможенного союза — для пересечения границы этот документ необходим. Отсутствовали и другие сопроводительные документы на товар.

Груз задержан. Идентифицировать продукцию и установить детали ее происхождения не удалось.

Мед признали некачественным и опасным. Он был уничтожен. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165828/
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