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В Бишкеке задержана сотрудница центра образования Октябрьского района

В Бишкеке задержана сотрудница центра образования Октябрьского района. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что задержание проводили оперативники ГКНБ.

«Первомайский районный суд заключил Э.Д. под стражу в СИЗО ГКНБ. Однако позже в суд от прокуратуры поступило соглашение о признании вины, и подозреваемой изменили меру пресечения на домашний арест. По предварительным данным, в 2018 и 2019 году сотрудники центра образования Октябрьского района якобы вносили изменения в финансовые заявки и сметы расходов на выдачу зарплаты работникам ведомства», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165726/
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