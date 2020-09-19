В Бишкеке задержана сотрудница центра образования Октябрьского района. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что задержание проводили оперативники ГКНБ.

«Первомайский районный суд заключил Э.Д. под стражу в СИЗО ГКНБ. Однако позже в суд от прокуратуры поступило соглашение о признании вины, и подозреваемой изменили меру пресечения на домашний арест. По предварительным данным, в 2018 и 2019 году сотрудники центра образования Октябрьского района якобы вносили изменения в финансовые заявки и сметы расходов на выдачу зарплаты работникам ведомства», — сообщили редакции.