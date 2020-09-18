В ГУВД рассказали подробности нападения на милиционеров

Личность напавшего на милиционеров мужчины установлена. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что 51-летний житель Бишкека С.Д. доставлен в больницу. Вместе с ним госпитализирован и раненый сотрудник милиции.

«Сегодня примерно в 14.15 на одной из улиц села Нижняя Ала-Арча мужчина в возрасте 40-45 лет в нетрезвом состоянии без каких-либо причин напал с ножом на сотрудников ОВД Аламединского района. По предварительным данным, один милиционер ранен в руку. Во время задержания агрессивного нападавшего правоохранители применили табельное оружие. Сотрудник ОВД и подозреваемый доставлены в больницу. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Обстоятельства выясняются», — сообщили в ГУВД.