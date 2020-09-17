В Бишкеке и Чуйской области изъяли почти 17 тысяч бутылок незаконного алкоголя

В Бишкеке и Чуйской области выявили факты незаконной продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, всего изъяли 16 тысяч 885 бутылок различной алкогольной продукции и 4 тысячи 740 литров пива.

«В пяти магазинах Бишкека, которые не имели лицензии на продажу спиртных напитков, изъяли 3 тысячи 591 бутылку в различных емкостях. В отношении субъектов предпринимательства примут меры согласно законодательству. В одном из складских помещений Аламединского района изъяли 13 тысяч 294 бутылки пива. Материалы по факту передали в ГСБЭП по Чуйской области для принятия соответствующих мер», — проинформировали в ведомстве.