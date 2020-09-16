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В Бишкеке задержали преступную группу с огнестрельным оружием и боеприпасами

В Бишкеке задержали преступную группировку с огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

По ее данным, служба криминальной милиции получила информацию о том, что на территорию Бишкека скрытно прибыла устойчивая вооруженная преступная группа для совершения преступлений.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Милиция установила местонахождение семерых подозреваемых — трое из них ранее судимы за различные преступления.

Кроме того, в милиции считают, что подозреваемые причастны к разбоям и грабежам водителей большегрузных автомашин. Задержанных водворили в ИВС. В их домах изъяли огнестрельное оружие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165343/
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